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الأحد، 20-02-2022 02:19 م

استقالة السفيرة الأفغانية في الولايات المتحدة تحت ضغط من واشنطن

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الوكيل الإخباري-أفادت قناة "أفغانستان إينترنشنال" بأن الجانب الأمريكي طلب من موظفي السفارة الأفغانية بواشنطن وقف أنشطتهم السياسية والقنصلية وهدد بإلغاء وضعهم الدبلوماسي وحصاناتهم في غضون 30 يوما.

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ونقلت القناة عن المراسلة بين وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأفغانية في واشنطن أنه بعد مرور شهر واحد من ذلك ستنتقل كل ممتلكات السفارة إلى سيطرة وزارة الخارجية الأمريكية.


وقالت القناة إن واشنطن اقترحت الحفاظ على الوضع الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية للسفيرة الأفغانية فقط، عديلة راز، لكن السفيرة رفضت هذا الاقتراح تضامنا مع زملائها، مطالبة في الوقت ذاته بعدم إنزال العلم الأفغاني من مبنى السفارة.


كما اقترحت الخارجية الأمريكية تقديم الخدمات القنصلية للأفغان بواسطة الهيئات الأمريكية المعنية، وكذلك اقترحت توظيف دبلوماسيي السفارة الأفغان السابقين، لكي يكون بإمكانهم البقاء في الولايات المتحدة.

 

روسيا اليوم

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