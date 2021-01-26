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الثلاثاء، 26-01-2021 02:19 م

محادثات للتغلب على الأزمة السياسية

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

غ
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي


الوكيل الإخباري - قدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي استقالته من منصبه اليوم الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الإيطالي.

وجاء في بيان مكتب الرئاسة، إن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قدم استقالته إلى رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا اليوم الثلاثاء، مما يفتح الطريق لمشاورات رسمية بشأن لكيفية التغلب على الأزمة السياسية.

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وفقد كونتي أغلبيته المطلقة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، على خلفية التعاطي مع أزمة كورونا.

وأضاف البيان، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب بعد ظهر الأربعاء، مضيفا أنه طُلب من كونتي البقاء في منصب مؤقت مع استمرار المحادثات.


المصدر : روسيا اليوم 

 

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