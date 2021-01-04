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الإثنين، 04-01-2021 01:34 م

الكويت تفرض فحص كورونا بشكل مجاني للقادمين عبر المطارات

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الوكيل الاخباري - قالت السلطات الكويتية إنها ستجري فحص الـ "بي سي آر" للقادمين عبر مطاراتها، مجانا.

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وأكدت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن إجراء فحص الـ"بي سي آر" لكافة القادمين إلى البلاد، يأتي ضمن البرتوكولات الطبية للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور.

 

وشدد على أن الفحوصات ستكون مجانا لجميع القادمين، وعلى نفقة الدولة ووزارة الصحة الكويتية، مؤكدا أن الهدف هو الحرص على الأمن الصحي في البلاد، حيث ستقوم الطواقم الطبية بفحص أي مسافر قادم للكويت، وتطبيق كافة الاجراءات الصحيه المطلوبة.


وأشار إلى أن الفحص سيشمل جميع القادمين، بعد أن كانت الإجراءات في السابق تتضمن إجراء فحص عشوائي بنسبة 10 ‎%‎ للقادمين من كل رحلة طيران.


لكن المصدر شدد على أن هذا الفحص في المطار لا يعفي المسافر من إحضار شهادة الـ "بي سي آر" لدى قدومه إلى البلاد، حسب الاشتراطات الصحية السابقة، حيث أن الفحوصات الجديدة من قبل الطواقم الطبية تأتي للتاكد من سلامة كافة المسافرين قبل دخولهم البلاد.

 


سبوتنيك

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