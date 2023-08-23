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الأربعاء، 23-08-2023 01:48 م

استقالة مفوض المناخ الأوروبي من منصبه

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الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضية الأوربية، استقالة نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤول عن المناخ رسميا "فرانس تيمرمانس"، استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية الهولندية، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

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وتولى السياسي الهولندي خلال حوالي 10 سنوات من خلال عمله بالمفوضية مسؤولية الاتفاق الأخضر، وهو السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي للتخفيف من التغير المناخي، وكان يشغل منصب وزير خارجية هولندا قبل أن يشغل منصبا في الاتحاد الأوروبي عام 2014.


وقررت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" تعيين نائب المفوضية الأوروبية "ماروش شيفتشوفيتش" ليتولى ملف الاتفاق الأخضر خلفا "لتيمرمانس"، وكذلك الاضطلاع بمسؤولياته في سياسة المناخ، وطلبت من لاهاي تقديم مرشح هولندي الجنسية لشغل المنصب الشاغر.

 

بترا

 




 

 


 

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