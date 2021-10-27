الأربعاء 27-10-2021
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الأربعاء، 27-10-2021 04:09 م

استمرار الإغلاق في شرق السودان بسب مسار الشرق

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الوكيل الاخباري- أكد قيادي بحركة الاحتجاجات التي أطلقها مجلس نظراء البجا بشرق السودان، اليوم الأربعاء، أن إغلاق الموانئ والشوارع في شرق السودان لا يزال مستمرا.

وقال القيادي في الحركة، كرار عسكر: "لا علاقة لنا بالخلاف الجاري في الخرطوم" في إشارة منه استيلاء الجيش على السطة والإطاحة بحكومة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الاثنين الماضي.

وكان المجلس قد أغلق الموانئ المطلة على البحر الأحمر في سبتمبر الماضي، احتجاجا على ما يقول إنه افتقار المنطقة للسلطة السياسية والظروف الاقتصادية السيئة هناك الأمر الذي أدى لنقص المستلزمات الطبية والوقود والقمح.

وصرح المجلس الأعلى لنظارات البجا في السودان، أمس الثلاثاء، بأنه "لن يتم فتح شرق السودان" إلا بإلغاء مسار الشرق.

المصدر: روسيا اليوم

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