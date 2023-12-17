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الأحد، 17-12-2023 09:06 ص

اعتراض وإسقاط 33 مسيرة جوية أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي، تمكنت الليلة الماضية من اعتراض وإسقاط 33 مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعات ليبيتسك وروستوف وفولغوغراد.

واعتبرت الوزارة هذه الغارات بمثابة هجمات إرهابية من جانب نظام كييف.

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وجاء في بيان الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي واعترضت 33 طائرة أوكرانية بدون طيار، فوق أراضي مقاطعات ليبيتسك وروستوف وفولغوغراد".

يشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، تقوم بشكل دوري بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات بدون طيار وتقوم بأعمال تخريبية.

 




 

 


 

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