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الخميس، 07-12-2023 02:01 م

الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيّا خطط لأعمال تخريبية في روسيا

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الوكيل الاخباري- أعلن الأمن الفدرالي الروسي اعتقال أحد سكان مقاطعة كالينينغراد غربي البلاد بتهمة الخيانة، جندته استخبارات كييف لتنفيذ أعمال تخريبية في روسيا.

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وجاء في بيان عن الأمن الروسي أن الموقوف بدأ التعاون عبر الإنترنت مع موظف في الاستخبارات الأوكرانية، كلّفه بتجنيد متواطئين لإضرام النار في مواقع الاتصالات والنقل في روسيا.

وكشف التحقيق أنه جند عملاء له في 15 مقاطعة روسية لتنفيذ أعمال تخريبية، وأنه ضالع وخليته في افتعال أكثر من 15 حريقا، فيما أحبط الأمن الروسي 5 محاولات لإشعال الحرائق وقبض على 10 مخرّبين جندهم العميل الذي وقع في شباك الأمن اليوم.

 




 

 


 

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