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الإثنين، 13-09-2021 04:12 م

بالفيديو.. عملية اغتيال في وضح النهار في بيروت

bayruud


الوكيل الاخباري - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو لعملية قتل واغتيال أحد المواطنين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

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ونشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع الفيديو الذي ظهر فيه شبان يحملون الأسلحة والرشاشات الحربية ويدخلون أحد المحلات ويطلقون النار، وبعدها يقومون بالفرار على متن دراجات نارية.

وكتبت الصفحة نقلا عن شهود عيان أن 3 أشخاص مجهولي الهوية أطلقوا النار على أحد المواطنين، وأصابوه في رقبته، ما أدى إلى مفارقته الحياة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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