اعلان هام من بايدن بشأن فيضانات ليبيا

الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن واشنطن سترسل مساعدات مالية طارئة لليبيا في أعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق في شرق البلاد وأدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.



وقال بايدن: "قررنا إرسال أموال مخصصة للطوارئ إلى منظمات الإغاثة الليبية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم الدعم.

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وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في وقت سابق، أن سفارة الولايات المتحدة أصدرت إعلانا رسميا عن الاحتياجات الإنسانية وهو ما سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه واشنطن لدعم جهود الإغاثة في ليبيا.



كما أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تنسق مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الليبية بشأن كيفية مساعدة جهود الإغاثة المستمرة، معبرة عن تعاطفها وتعازيها للمتضررين من الفيضانات المدمرة في ليبيا.