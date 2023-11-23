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فتح معبر رفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة الجمعة

الخميس، 23-11-2023 10:34 ص

الأرجنتين تعلن احتمال نقل سفارتها إلى القدس في المستقبل

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الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو، إن الأرجنتين قد تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في المستقبل.

وأشارت إلى أن هذا القرار كان قيد البحث ، مرجحة تأخير تطبيق هذا القرار بسبب الأوضاع الأمنية المحيطة بالدبلوماسيين الأرجنتينيين خلال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت الراهن.

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وقالت إن السفارة ستبقى حاليا في تل أبيب، لافتة إلى أن الكثيرين ينظرون إلى مسألة نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس على أنها قضية سياسية.


وأضافت: "هذه وجهة نظر، ولكن إذا كانت هناك سفارة تخدم العديد من المجتمعات في مكان واحد، فهذا سيكون أكثر فعالية وكفاءة".


وصرح الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي في وقت سابق، بأنه ينوي زيارة الولايات المتحدة وإسرائيل قبل تنصيبه رسميا.


وفاز السياسي اليميني المتطرف خافيير ميلي مساء الأحد بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، ومن المتوقع أن يتولى مهام منصبه في 10 ديسمبر القادم.


ويدعو مايلي إلى دولرة الاقتصاد وخصخصة التعليم والصحة، ويرفض التعاون مع روسيا والصين والبرازيل، لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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