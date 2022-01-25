الأسد يصدر عفواً عاماً عن الفارّين العسكريين بشرط تسليم أنفسهم - تفاصيل

الوكيل الاخباري - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاما عما وصفه بـ "جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022"

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وقال المرسوم الذي نشرته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك إن الأسد يعفو بذلك عن الذين شاركوا في مظاهرات واحتجاجات ضد نظامه خلال مسيرة الثورة السورية التي انطلقت عام 2011 ولم يتم اعتقالهم الى اليوم، وقال المصدر ان شرط الاستفادة من العفو هو ان يسلم المطلوب نفسه للسلطات الأمنية السورية.



وفيما يلي نص المرسوم التشريعي الصادر عن رئاسة الجمهورية العربية السورية:



المرسوم التشريعي رقم 3



رئيس الجمهورية



بناء على أحكام الدستور



يرسم ما يلي:



المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:



أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته



ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته



ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره



دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي



رئيس الجمهورية



بشار الأسد