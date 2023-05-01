الأسد يصدر مرسوما يقضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال

الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا "بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال".



والمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 يقضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقا لمعايير معتمدة.

وفيما يلي نص المرسوم المنشور.



وضرب زلزالان مدمران شمال سوريا والجنوب التركي في السادس من فبراير الماضي، أسفر عنهما آلاف الضحايا في كلا البلدين ودمار هائل في الوحدات السكنية والبنى التحتية.

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