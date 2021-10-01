الجمعة 01-10-2021
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الجمعة، 01-10-2021 09:22 م

الأمم المتحدة تبلغ إثيوبيا رفضها قرار طرد موظفيها

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الوكيل الإخباري - قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بأن المنظمة لا تقبل قرار طرد سبعة مسؤولين منها بإعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وكانت أثيوبيا أعلنت طرد مسؤولي الأمم المتحدة أمس الخميس بعد مرور يومين على تحذير منسق الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية مارتن غريفيث من أن منع دخول المساعدات "بحكم الأمر الواقع" تسبب على الأرجح في تعريض مئات الآلاف في إقليم "تيغراي" الإثيوبي للمجاعة.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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