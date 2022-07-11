الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة

الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين، أن العدد المفترض لسكان العالم في 15 تشرين الثاني المقبل، سيصل إلى ثمانية مليارات نسمة.

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وتوقعت أن تحل الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان عام 2023، بحسب نيويورك تايمز.



وبحسب الأمم المتحدة، فإن عدد سكان العالم ينمو حاليا بأبطأ وتيرة له منذ 1950، وقد يصل إلى نحو 8,5 مليارات نسمة عام 2030، و9,7 مليارات عام 2050، مع توقع أن يبلغ ذروته في عام 2080 نحو 10,4 مليار نسمة على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100.

