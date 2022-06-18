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السبت، 18-06-2022 08:55 ص

الصين تزود حاملات طائراتها بطائرات بإنذار مبكر

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الوكيل الإخباري - زودت القوات الصينية حاملات طائراتها وقواتها العاملة في بحر الصين الجنوبي بطائرات إنذار مبكر روسية الصنع، وذلك في ظل تحركات القوى الغربية لتعزيز قواتها في تايوان.

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وكشفت مجلة «ميلتاري واتش» المتخصصة بالشأن العسكري، عن نشر جيش التحرير الشعبي الصيني طائرات هليكوبتر روسية للإنذار المبكر محمولة جوًا من طراز (كيه إيه 31)، وحاملات هجومية من طراز (كلاس. 075)، مع استمرار توسيع قدرات السفن الحربية الجديدة.

 

وبحسب المجلة، شوهدت طائرة (كيه إيه 31) على حاملة طائرات (قوانشي)، وهي ثاني أكبر سفينة من فئة (075) تدخل في الخدمة الصينية، وتوفر ما يعادل سفينة (واي ايه اس بيه، كلاس) وأميركا كلاس والتابعة للبحرية الأميركية.


وتستطيع هذه الطائرات تنفيذ إقلاع سريع من الحاملات بدون عوائق بعكس الطائرات العادية التي تحتاج إلى تحضير مسار الإقلاع والاعتماد على آلية «المنجنيق» لتنفيذ إقلاع سريع، الأمر الذي يجعل الحاملات الروسية ذات كفاءة عالية في تنفيذ هذه المهمة، في حال الإنذار المبكر.


وتأتي هذه التطورات وسط توتر عسكري تشهده منطقة بحر الصين الجنوبي، خاصة بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركته في فعليات قمة آسيا، المعروفة باسم «حوار شانجريلا» التي عقدت في سنغافورة قبل أيام، حيث أشارت المجلة إلى وجود بوادر عمل عسكري محتمل في بحر الصين الجنوبي.


بدوره، رد وزير الدفاع الصيني، وي فنجي، عقب التصريحات التي أدلى بها زيلينسكي وعدد من المسؤولين الغربيين، وقال إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن نتردد في القتال، سنقاتل بأي ثمن، سنقاتل حتى النهاية، هذا هو الخيار الوحيد للصين.

 

بترا

 




 

 


 

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