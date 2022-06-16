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الخميس، 16-06-2022 04:56 م

الحكم المؤبد لعضوين في حزب الله بقضية اغتيال الحريري

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الوكيل الإخباري - حكمت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، على اثنين من أعضاء "حزب الله" غيابياً بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصاً في هجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

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وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على السيد (حبيب) مرعي والسيد (حسين) عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها".

 

وكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، اليوم، عبر حسابه على "تويتر": "بعد إدانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي".

 

وأضاف: "العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم".

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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