الأمم المتحدة تحذر من موجة نزوح كبيرة بمأرب اليمنية

الوكيل الاخباري -

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حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من "عمليات نزوح كبيرة في محافظة مأرب شرقي اليمن.وقال إستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين في نيويورك: "تم إبلاغنا عن حالات نزوح كبيرة في مأرب، وخاصة في مديرية صرواح مع استمرار القتال على طول عدة جبهات هناك في الأيام الأخيرة".وأضاف: "نزح أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن، وتحذر وكالات الإغاثة من أن ما يصل إلى 385 ألف رجل وامرأة وطفل قد يجبرون على الفرار نتيجة للهجوم".وتابع: "نواصل الاستجابة جنبا إلى جنب مع شركائنا، وقدمنا سلالا غذائية لأكثر من 11 ألف شخص في مأرب".