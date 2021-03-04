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الخميس، 04-03-2021 11:14 م

الأمم المتحدة تحذر من موجة نزوح كبيرة بمأرب اليمنية

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الوكيل الاخباري - حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من "عمليات نزوح كبيرة في محافظة مأرب شرقي اليمن.
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وقال إستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين في نيويورك: "تم إبلاغنا عن حالات نزوح كبيرة في مأرب، وخاصة في مديرية صرواح مع استمرار القتال على طول عدة جبهات هناك في الأيام الأخيرة".

وأضاف: "نزح أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن، وتحذر وكالات الإغاثة من أن ما يصل إلى 385 ألف رجل وامرأة وطفل قد يجبرون على الفرار نتيجة للهجوم".

وتابع: "نواصل الاستجابة جنبا إلى جنب مع شركائنا، وقدمنا سلالا غذائية لأكثر من 11 ألف شخص في مأرب".

 




 

 


 

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