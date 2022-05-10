الأمم المتحدة تدين أعمال العنف المتصاعدة في سريلانكا

الوكيل الاخباري - دانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الثلاثاء أعمال العنف المتصاعدة في سريلانكا التي تشهد أزمة اقتصادية حادة أدت الى اضطرابات.



وهاجم أنصار رئيس الوزراء متظاهرين سلميين في كولومبو يوم أمس وأعقب ذلك أعمال عنف من جانب حشود ضد أعضاء من الحزب الحاكم.



وقالت باشليه "ندين جميع أعمال العنف وأدعو السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل ودقيق وشفاف في جميع الهجمات التي وقعت.

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