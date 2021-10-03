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الأحد، 03-10-2021 04:10 م

الأمن التونسي يلقي القبض على نائب في البرلمان المجمدة أعماله

تونس


الوكيل الإخباري - ألقت السلطات التونسية، صباح اليوم الأحد، القبض على نائب في البرلمان المجمدة أعماله، وكذلك على إعلامي في قناة محلية.

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وكتب النائب عن كتلة "ائتلاف الكرامة"، عبد اللطيف العلوي، في صفحته على "فيسبوك" صباح اليوم إن "فرقة من القرجاني تداهم بيتي و تعتقلني الآن".
وفي وقت لاحق أعلنت قناة "الزيتونة" أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الإعلامي فيها، عامر عياد.


وأفاد محامي المعتقلين بأن القضاء العسكري "وجه لهما تهمة التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".


وقال المحامي سمير بن عمر، في صفحته على "فيسبوك" إن المتهمين تم إيقافهما على خلفية الحلقة الأخيرة من برنامج تبثه القناة، وصفا فيه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس بـ"الانقلاب".


تجدر الإشارة إلى أن عددا من نواب كتلة "ائتلاف الكرامة" مطلوبون للقضاء ويواجهون عددا من التهم، وقد تم ألقاء القبض في وقت سابق على اثنين منهم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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