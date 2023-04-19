الأربعاء 19-04-2023
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الأربعاء، 19-04-2023 11:20 ص

الأمن الروسي يحبط مخططا لاستهداف منشأة للطاقة بشبه جزيرة القرم

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الوكيل الإخباري- أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي عن إحباط قوات الأمن لعملية تخريبية في منشأة للطاقة بمنطقة كيرتش التابعة لشبه جزيرة القرم.

وأفاد مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفدرالي، في بيان اليوم الأربعاء، أنه "تم إحباط عملية تخريبية في منشأة تابعة لشبكة الطاقة في شبه الجزيرة. ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطن روسي أوكراني، من مواليد عام 1971، متورط في التحضير لهذه الجريمة".

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وأضاف البيان أنه بعد تفتيش المكان الذي كان يقطن فيه المتهم تم ضبط عبوة ناسفة و"وسائل اتصال تحتوي على مراسلات مع ممثل لجهاز الاستخبارات الأوكرانية الذي نسق أنشطته الإجرامية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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