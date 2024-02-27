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الثلاثاء، 27-02-2024 11:22 ص

الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا في زابوروجيه خُطط لتنفيذه بمادة سامة

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الوكيل الإخباري - أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عناصره تمكنوا من إحباط هجوم إرهابي خططت لتنفيذه الاستخبارات الأوكرانية في زابوروجيه باستخدام مادة كيميائية قتالية سامة.

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وجاء في بيان صدر عن المخابرات الروسية: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إفشال محاولة قامت بها الأجهزة المختصة الأوكرانية لارتكاب عمل إرهابي في مقاطعة زابوروجيه باستخدام مادة شبيهة بالمواد السامة الحربية المسماة وفقا لتصنيف الناتو BZ.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال ثلاثة مواطنين أوكرانيين" خلال العملية الأمنية.


ونوه البيان، بأن المواد الكيمائية التي تمت مصادرتها خلال العملية، تستخدم عادة في صنع أسلحة كيماوية للدمار الشامل وتم تطويرها في الولايات المتحدة.

 

RT

 




 

 


 

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