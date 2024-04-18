الأمن الروسي يصادر أكثر من 300 ألف شريحة هاتفية أعدت لأغراض إرهابية وتخريبية

الوكيل الإخباري - قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن رجاله تمكنوا في 40 منطقة روسية في مارس الماضي من ضبط أكثر من 600 صندوق شرائح SIM، يمكن استخدامها في الأنشطة التخريبية والإرهابية.

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وجاء في بيان صدر عن المخابرات الروسية: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، من قمع نشاطات غير قانونية لأصحاب صناديق شرائح SIM، التي يتم من خلالها تنشيط حسابات الشبكات الاجتماعية والمراسلة الفورية والمحافظ المالية والحسابات المصرفية بشكل غير قانوني، وتم استخدامها من بين أمور أخرى، في تمويل الأعمال التخريبية والأنشطة الإرهابية، فضلا عن نشر التهديدات الإرهابية الكاذبة والمعلومات المزيفة".



وجرت الإشارة إلى أن أنه نتيجة لفعاليات وتدابير تم تنفيذها في مارس 2024 في 40 منطقة روسية، تمت مصادرة 612 علبة SIM وأكثر من 300 ألف بطاقة SIM.



وفتحت الشرطة قضايا جنائية ضد 30 شخصا وفقا لمادة الاحتيال، وضد اثنين آخرين متورطين في الوصول غير القانوني إلى حسابات "خدمات الدولة" - بموجب مواد الوصول غير القانوني إلى معلومات الكمبيوتر.



وجاء في الرسالة: "خلال هذه الفعاليات، تم اعتقال أحد سكان مدينة بطرسبورغ من مواليد 1980، والذي قدم خدمات تفعيل بطاقات SIM الخاصة بمشغلي الاتصالات الروس لصالح المنظمات الإرهابية الأوكرانية".

RT