السبت 23-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 23-03-2024 09:00 م

مركز تنسيق التجارة البحرية البريطاني يؤكد تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة اليمن

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الوكيل الإخباري - أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO اليوم السبت تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة سواحل اليمن على بعد 23 ميلا شرق مدينة المخا.

وأضاف مركز التنسيق في بيان: "تم إخطار منظمة التجارة العالمية البريطانية بوقوع حادث على بعد 23 ميلا بحريا شرق مدينة المخا في اليمن، لكن الخريطة المصاحبة تشير إلى نقطة تقع غرب المدينة الساحلية".

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وأشار البيان إلى أن السلطات تحقق في ظروف الحادث، داعية السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.


وبحسب المركز فقد وقع الحادث الساعة 14:35 بتوقيت موسكو، حيث تلقت UKMTO معلومات بهذا الصدد وفقا للبيان من طرف ثالث لم تذكره وليس من طاقم السفينة.

 

RT

 




 

 


 

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