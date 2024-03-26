الثلاثاء 26-03-2024
الوكيل الاخباري
 

هآرتس: صفقة التبادل لم تنهر

غالانت: لن نوقف القتال في غزة حتى نعيد جميع المحتجزين

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن الثلاثاء ؟

هنية: قرار مجلس الأمن يؤشر إلى عزلة غير مسبوقة للاحتلال الإسرائيلي

النواب يقر مشاريع قوانين - تفاصيل

الحوثيون يعلنون استهداف 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر

توقيف 20 شخصا وضبط 60 بسطة عشوائية بإربد

منظمة: "إسرائيل" ألقت 45 ألف قنبلة على غزة 3 آلاف منها لم تنفجر

الجمارك: بدء العد التنازلي لإلزامية تطبيق النظام الإلكتروني للموافقات المسبقة

السير تكشف سبب الازدحام المروري في منطقة صويلح

الثلاثاء، 26-03-2024 02:51 م

الجيش الروسي يضرب مواقع للمخابرات والصناعة الدفاعية الأوكرانية

111


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها وجهت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ضربة مكثفة لمركز صنع القرار ومواقع المخابرات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

اضافة اعلان


وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه خلال اليوم الماضي، شنت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر والبر وطائرات بدون طيار على مراكز صنع القرار ومنشآت جهاز أمن الدولة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، وكذلك على مواقع للتشكيلات القومية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.


وأكدت الدفاع الروسية أنه تم إصابة كل المواقع المستهدفة وأن الضربة حققت هدفها.

 

روسيا اليوم




 




 

 


 

إقرأ ايضا
536593

الحوثيون يعلنون استهداف 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر

9095767_1682404429-e1707385461608-660x330

تركيا تقبض على 147 مشتبهاً بالانتماء لـ"داعش"

19_2021-637729423542178947-217

الجيش اللبناني ينجح في تحرير شاب سوري اختطفته عصابة في بعلبك

1073171226_0_385_3072_1614_1920x0_80_0_0_aac3cd9210c38ee6389be22764bd58ee

العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور

65de0a274236043067415d0f

حزب الله: إصابات مباشرة باستهداف قاعدة ميرون الجوية

111

انهيار جسر بمدينة بالتيمور الأميركية بعد اصطدام سفينة شحن به

أخبار متعلقة
65f2e1c84c59b75b35278f62 (1)

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1030 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 136 مسيرة خلال 24 ساعة

65e46bee4c59b75bf9586b0e

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 1025 عسكريا أوكرانيا

65e3c5cb4236046386723444

رئيسة الوزراء الإيطالية تعترف بالصعوبات القانونية في استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

65e3fa0742360462e542f3e0

الدفاعات الروسية تسقط 38 مسيّرة أوكرانية استهدفت القرم الليلة الماضية

65e3fea34c59b776d8660f0b

بايدن وماكرون أمام صراعات داخلية بعد أنباء عن احتمال إرسالهما قوات إلى أوكرانيا

65e304734c59b701316658dc

فنلندا: لم نزوّد أوكرانيا بأي أسلحة تطال الأراضي الروسية