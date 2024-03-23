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السبت، 23-03-2024 08:08 م

وسائل إعلام روسية تواصل نشر اعترافات متورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي

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الوكيل الإخباري - اعترف المشتبه به في هجوم كروكوس الإرهابي بأن السيارة من نوع "رينو" جاءت من طرف وسيط على أن يعمل كسائق أجرة وبعد ذلك تمت دعوته لتنفيذ هجوم إرهابي مقابل المال، فوافق.

واشترى المشتبه به في هجوم كروكوس الإرهابي سيارة رينو بيضاء من خلال وسيط.

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وذكر المحتجز أنه "عاش في نزل في شارع دميتروفسكوي لمدة شهر تقريبا مع مهاجر آخر. وكان المعتقل عاطلا عن العمل لمدة ستة أشهر.


وأشار إلى أنه "مثل المعتقل الأول، كان يستمع إلى الخطب عبر تطبيق تلغرام، ومؤخرا، اتصل به منسق ووسيط خاص عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وعرض عليه وظيفة بدوام جزئي".


وقال المحتجز إنه "كان يعتقد أنه سيعمل كسائق سيارة أجرة، إلا أن المنسق والوسيط الخاص الذي كان يتواصل معه دعاه بعد ذلك لتنفيذ هجوم إرهابي مقابل المال، فوافق على ذلك".

 

واتضح في وقت سابق، أنه بعد إطلاق النار في الهجوم الإرهابي، صدمت السيارة التي كان يستعملها الإرهابيون للهروب طفلا صغيرا.


هذا ونشرت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، مقطع فيديو لاستجواب أحد المشتبه بتنفيذهم الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو أمس.


وأثناء التحقيق معه في مكان احتجازه، عرف المشتبه به عن نفسه باسم فريدون شمس الدين، من مواليد 1998، وقال إنه وصل من تركيا في 4 مارس الحالي.

وكان اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء يوم أمس الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الروس.


وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.


وكشفت لجنة التحقيق الروسية حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الإرهابي وارتفعت الحصيلة إلى 133 قتيلا، مشيرة إلى أن الحصيلة ليست نهائية ومرشحة للارتفاع مع خطورة حالات المصابين الذي وصل عددهم إلى 100.

 

RT

 




 

 


 

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