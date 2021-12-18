الأمن الكويتي : لا قرار بسحب رخص القيادة من المقيمين

الوكيل الإخباري-نشرت وزارة الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية في "انستغرام" بيانا ينص على أنه لا قرار او تعميم صادر يخص سحب أو ايقاف رخص القيادة من المقيمين على أراضها .

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حيث جاء نص البيان كالتالي :"لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص ايقاف او سحب رخص القيادة للمقيمين ، وأن كل ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح ، وان ما حصل ما هو الا اجراء روتيني اعتيادي قامت به الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور لاعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة تأكيدا على استيفاء الشروط المدرجة في القرار الوزاري رقم 270/2020 ، من خلال عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية "





وأضاف البيان :"أن من يثبت حصوله على رخصة قيادة من المقيمين بطرق غير قانونية ، سوف يتم سحب رخصته واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك "

جاء ذلك بعد نشر شائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول قيام الأمن المروري الكويتي بسحب وايقاف رخص القيادة للمقيمين على أرض الكويت .

المصدر : انستغرام