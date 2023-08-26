السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

مواطن يبلغ الشرطة عن حادثة طفل .. ثم كانت الصدمة ! - فيديو مؤلم

مصنع لصناعة الخلايا الشمسية في الاردن بحجم استثمار يبلغ 100 مليون دينار

الحنيفات: السلع لم تنقص في الأردن خلال أزمة كورونا

وزارة الاستثمار: أتمتة 95 خدمة للتسهيل على المستثمرين

حسم الجدل حول انتقال محمد صلاح الى السعودية

السعايدة: يجب توفير بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات الكهربائية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

100 ألف يتابعون أمسيات صيف الأردن بإربد

الحكومة : مشروع جديد في منطقة المقابلين بعمان

دهس 60 رأساً من الأغنام على الطريق الصحراوي

السبت، 26-08-2023 04:25 م

الأمن اللبناني يوقف مواطنا روسيا وزوجته بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

64e9edb74c59b77dfc5af24e


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، بأن الأمن العام أوقف مواطنا روسيا وزوجته أثناء محاولة خروجهما من لبنان عبر مطار بيروت، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن التوقيف جاء إثر تعاون بين حزب الله والأمن العام اللبناني، حيث اشتبه الحزب بالموقوف الذي زار لبنان في أيام عاشوراء الماضية، وكان يتجول في أحياء الضاحية الجنوبية، وعند الاشتباه به، تمت ملاحقته، وعندها عمد الأمن العام الى تتبع اتصالاته ومكان إقامته في أحد الفنادق، وعند محاولته الخروج من لبنان جرى توقيفه.

اضافة اعلان


ووفق الصحيفة، فقد أقر المواطن الروسي الموقوف بأنه تم تجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية منذ وقت غير قصير، وأنه تلقى تعليمات بالتوجه الى لبنان، وجرى تزويده بخرائط تخص أمكنة وتجمعات ومنشآت عائدة لحزب الله، وطلب إليه الذهاب إلى تلك العناوين وتفقدها وتصويرها إن أمكن.


وأقر أيضا بأنه زار الضاحية أكثر من مرة، وأنه كان يعمل على جمع معطيات لمطابقتها مع معلومات سابقة موجودة لدى مشغليه. وفي التحقيق مع زوجته، أقرت بمعرفتها بعمل زوجها وأنها تساعده في مهامه.


وأفادت الصحيفة بأن السلطات اللبنانية أبلغت السفارة الروسية لدى بيروت بالأمر، لاطلاعها على طبيعة التوقيف، قبل أن تتم إحالة الموقوف مع محاضر التحقيق إلى القضاء العسكري للادعاء عليه.


بدورها، قالت البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة "نوفوستي" "إن السفارة في لبنان على علم بالوضع الحالي فيما يتعلق باحتجاز مواطنين روس في لبنان وتتخذ الخطوات اللازمة لتوضيح الظروف التفصيلية من الجانب اللبناني".


وأضافت السفارة أنها تتخذ، وفقا للتشريعات الدولية والمحلية، إجراءات للوصول القنصلي إلى المواطنين الروس المحتجزين.


وكان مدير عام الأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري كشف عن توقيف شبكة تجسس لصالح إسرائيل، في مطار بيروت، مؤكدا أنها كانت تشكل خطرا على لبنان.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ea00924236044b9e063609

ضابط أمريكي يتحدث عن فقدان كييف للسيطرة على الجبهة في كوبيانسك

311855

الصحفي الأميركي غيرشكوفيتش يطعن في قرار تمديد توقيفه بروسيا

64e9e9814c59b7787f4610d8

الدفاع الروسية: القضاء على نحو 690 جنديا أوكرانيا خلال يوم

main_image64e9fb8b97163

لبنان يسجل 1785 إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي

64e9ec734c59b77dfc5af24b

أوكرانيا تعلن تشكيل لواء جديد للمسيرات البحرية

64e893ac42360421bd040ec5

روسيا تختبر "غواصتها الصامتة" الجديدة

أخبار متعلقة
64d366eb4c59b726b9504a3b

موسكو: الشغور الرئاسي شأن داخلي وما يرضي اللبنانيين يرضينا

64c6c6584c59b7084403e74a

محاولة كييف الاستيلاء على شبه الجزيرة ستتحول إلى كارثة لأوروبا وأوكرانيا

64c6be6342360410cc41aa01

يرماك يعلن مناقشة "صيغة السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية في السعودية

64c615084c59b7758872f63e

رئيس مجلس الأمن الروسي: سنلجأ لاستخدام السلاح النووي بهذه الحالة

64c51fe44236043eba1d1f25

بلينكن: شويغو زار كوريا الشمالية طلبا للأسلحة

64c2840242360431dd16d309

روسيا وزيمبابوي توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة الذرية