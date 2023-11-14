الأمن المصري يصدر بيانا بعد فيديو "هذه أرض إسرائيل" المثير للجدل -شاهد

الوكيل الإخباري- أصدرت قوات الأمن المصرية بيانا للرد على تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يقوم بالتطاول لفظياً على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء.



وقال بيان وزارة الداخلية المصرية: "في إطار تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يقوم بالتطاول لفظيا على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والإدعاء بأن المذكور إسرائيلي الجنسية، بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلي الجنسية".

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وتابعت الداخلية المصرية: "وقيام الفتاتين بالتقدم ببلاغ للجهات الأمنية لقيامه بالتطاول عليهن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجاري إتخاذ اللازم حياله".



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، فيديو قيل إنه من مدينة دهب المصرية لسائح إسرائيلي يتطاول على فتيات مصريات.



وظهر في الفيديو سائح يقال إنه إسرائيلي في مدينة دهب المصرية، وهو يتحدث مع فتاة مصرية تقوم بتصويره لأنه تطاول عليها وعلى أصدقائها ، حيث وجه لها الحديث قائلا: "بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل"، فيما وصفته الفتاة المصرية بأنه شخص مريض.



ويتحدث السائح الإسرائيلي مع الفتاة ويوجه لها كلمات غير لائقة، فيما يؤكد أنها لا تعرف شيء عن السياسة وأن هذه بالنسبة له هي أرض إسرائيل.

روسيا اليوم