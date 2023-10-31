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الثلاثاء، 31-10-2023 04:22 م

مصر: الجيش باعلى درجات الاستعداد والجاهزية

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الوكيل الإخباري - قال قائد الجيش الثاني الميداني المصري، اللواء أركان حرب محمد ربيع إن رجال الجيش الثاني الميداني لا يدخرون جهدًا في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية، لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

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وبين القائد خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في سيناء أن رجال الجيش الثاني الميداني تربوا كسائر رجال القوات المسلحة، على مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة، وضحوا بأنفسهم فداء للوطن، عاقدين العزم على حماية أراضيه ومقدرات شعبه، وتسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية.


وأشار إلى أن رجال الجيش الثاني الميداني قاتلوا الإرهاب الأسود بكل قوة وشجاعة وبأس حتى تغلبوا عليه، وتم تطهير سيناء من دنسه وبراثنه. اليوم السابع 


 




 

 


 

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