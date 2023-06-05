الأمير هاري يحتفل بعيد ميلاد ابنته بعيدا عن عائلته

الوكيل الإخباري- بلغت ابنة الأمير هاري وميغان ماركل عامها الثاني، فيما من المقرر أن تقام الاحتفالات لها في ولاية كاليفورنيا بعيدا عن العائلة المالكة، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

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وليليبت ديانا، التي سميت على اسم الملكة إليزابيث الثانية، وجدتها الأميرة ديانا، ولدت في 4 يونيو 2021 في كاليفورنيا. وبينما احتفل العام الماضي بعيدها الأول بين أفراد العائلة المالكة في Frogmore Cottage، إلا أنه وبسبب تغير الظروف والانشقاق داخل العائلة، فإنه من المتوقع الاحتفال بعيد ميلادها الثاني في الولايات المتحدة.

كما تم تعميد الأميرة الشابة في مارس من هذا العام في ولاية كاليفورنيا، بالقرب من مكان إقامة العائلة.



وقال المتحدث باسم دوق ودوقة ساسكس لشبكة "فوكس نيوز" "أستطيع أن أؤكد أن الأميرة ليليبت ديانا قد تم تعميدها يوم الجمعة 3 مارس من قبل الأسقف الأسقفية في لوس أنجلوس القس جون تايلور".



وكشف مصدر لمجلة "بيبول" أن دعوة حفل التعميد وجهت إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا والأمير ويليام وكيت ميدلتون، إلا أن أحدهم لم يحضر.

روسيا اليوم