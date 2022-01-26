الإمارات.. النيابة العامة للطيران تحدد عقوبة التحليق بطائرة من غير طيار

الوكيل الإخباري-أصدرت النيابة العامة للطيران في الامارات بياناَ على تويتر ، أوضحت فيه عقوبة الفرد في حال التحليق بطائرة من غير طيار .

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حيث قالت أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمسة سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين ".

وكانت قد أعلنت السلطات الامارتية يوم السبت 22 يناير ، وقف نشاط الطائرات المسيرة للهواة والطائرات الرياضية الخفيفة لمدة شهر ، وذلك بعد هجومات لحركة الحوثي اليمنية على البلاد الفترات السابقة .

المصدر:تويتر



