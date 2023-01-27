الإمارات تحذر مواطنيها من الأحوال الجوية

الوكيل الاخباري - أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات اليوم الجمعة، تنويهاً أكدت فيه على الجمهور ضرورة متابعة النشرات التي تصدرها الجهات الرسمية في الامارات.

اضافة اعلان



ودعت الهيئة، عبر حسابها في تويتر، الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، لحين استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها الإمارات.



وتشهد الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع تساقط غزير للأمطار في مختلف المناطق.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب.

البيان