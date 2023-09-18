الإثنين 18-09-2023
الوكيل الاخباري

رسائل من الأمن العام على هواتف المواطنين .. هذا ما جاء فيها

خبراء: تقييم إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة يعتمد على آلية التطبيق والرقابة

طالبة في الابتدائي تناشد الامن العام .. وهذا ما حصل !

العمل: عطلة ذكرى المولد النبوي يوم الأربعاء تشمل القطاع الخاص

قرار إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة يبدأ في تشرين الأول المقبل

منح متضرري الحمى القلاعية 620 ألف دينار خلال العام الحالي

نائب رئيس وزراء أسبق يدعو لانشاء بنك للصناعة والاستثمار بفوائد منخفضة في الأردن

وفاة طفل بعمر عامين غرقاً في البحر الميت

أمن الدولة تبدأ أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان الأربعاء

توقعات أسعار الفائدة الجديدة تدفع الذهب عالمياً للارتفاع

الإثنين، 18-09-2023 02:05 م

الإمارات تصادر 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال

5


الوكيل الإخباري - صادرات دولة الإمارات 356 مليون دولار، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، إن المكتب أجرى مراجعة شاملة للتقدم في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.


وأضاف الزعابي أن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمر في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4c7fe68b-8464-4687-af58-6c9e5a17a1b3

حملة إقالات في وزارة الدفاع الأوكرانية دون ذكر الأسباب

main_image6508213f198c2

الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً

6507fd294c59b73cfd637c06

زعيم المعارضة الكورية يدخل المستشفى بعد 19 يوما من الإضراب عن الطعام

65080d0e4c59b74c8f13c18a

مدفيديف يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة دونيتسك بتوجيه من بوتين

65080faa42360462c4425233

إيران تؤكد أن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة سيتم اليوم

6507fbf04c59b7705458dfc0

ماسك: أعداد قتلى الجيش الأوكراني كبيرة دون تحقيق أي نتائج

أخبار متعلقة
6

الإمارات تُحبط تهريب 13 طناً من الكبتاجون بقيمة 3 مليار درهم

65001224423604152d5fe8b1

الإمارات تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة

tremblement-de-terre-marrakech4

بعد الزلزال الكبير.. جسر جوي إماراتي لدعم المغرب

64ec86494236047321152f7b

الإمارات تسجل أعلى درجة حرارة لهذا العام

252

للراغبين بالسفر إلى أوروبا.. تعليمات جديدة بشأن التأشيرة اعتباراً من 2024

64e24e2a4236045b31533d45

قادة الإمارات يعزون العاهل السعودي