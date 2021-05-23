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الأحد، 23-05-2021 12:48 م

الاتحاد الأوروبي: تجنب المواجهة مع روسيا والإستعداد لفرض عقوبات عليها

روسيا-والاتحاد-الاوروبي


الوكيل الإخباري- قالت فيرا يوروفا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية الأوروبية، إن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون في القمة المقبلة يومي 24و25 مايو فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وذكرت يوروفا، أن قادة دول الاتحاد سيعلنون خلال القمة في بروكسل، عدم رغبتهم في تأجيج المواجهة مع موسكو.

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وأضافت المسؤولة الأوروبية: "سيتم مجددا تكرار المطالب المشروعة للاتحاد الأوروبي تجاه الجانب الروسي: إنهاء الحروب الهجينة والسيبرانية، واحترام حقوق الإنسان، ويتعلق ذلك خاصة بموضوع أليكسي نافالني، وكذلك تنفيذ اتفاقيات مينسك. أعتقد (في القمة) سيتم القول أيضا إن الاتحاد الأوروبي يريد تجنب المواجهة مع جارته القريبة. لكن هذا الجار، كما ترون، قرر التصرف كخصم ولم يتبق أمامنا ما نفعله سوى الرد على ذلك".

 

ووفقا لها، سجري الحديث خلال القمة، عن تبني عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بدلا من الحديث عن طرد منسق للدبلوماسيين الروس.

 

وتعتقد بوروفا أنه يمكن لبولندا ولاتفيا، بالإضافة إلى جمهورية التشيك، التصرف بحزم أكبر تجاه روسيا. ونوهت بأن دول أوروبا الغربية بقيت في الوقت نفسه، تتعامل مع تصرفات روسيا بشكل أكثر ليونة بشكل ملحوظ لفترة طويلة.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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