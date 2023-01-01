الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم أوكرانيا في عام 2023

الوكيل الإخباري - أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر، أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعم أوكرانيا في عام 2023.



ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" عن بوريل القول "في عام 2022، قررت روسيا التخلي تماما عن التزاماتها بحقوق الإنسان الأساسية ومهاجمة أوكرانيا والأمن العالمي".

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وأضاف بوريل أنه "في نهاية العام، حاول بوتين مرة أخرى إجبار الأوكرانيين على العيش في الظلام من خلال الهجمات البشعة. نحن مصممون على مواصلة دعم أوكرانيا، أيضا في عام 2023".



جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات سياسية واقتصادية وإنسانية وعسكرية مفيدة لأوكرانيا منذ بدء الحرب.



وفي عام 2022، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لأوكرانيا بمبلغ 19 مليار يورو.



ومن ناحية أخرى، ولأول مرة في التاريخ، خصص الاتحاد الأوروبي ما قيمته 3.1 مليارات يورو من المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا.

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