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الإثنين، 08-05-2023 08:13 م

الاتحاد الأوروبي يلغي حفل استقبال بإسرائيل لمشاركة بن غفير

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الوكيل الاخباري - ألغى الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين حفل استقبال كان مقررا بمناسبة "يوم أوروبا" بعد إصرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير على الحضور كممثل للحكومة الإسرائيلية.

ووفقاً لـ(فرانس برس)، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل في بيان صدر اليوم الاثنين، إنها قررت هذا العام إلغاء حفل الاستقبال الدبلوماسي، مضيفة : "لا نريد تقديم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

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