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الثلاثاء، 21-02-2023 09:19 ص

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا حتى فبراير المقبل

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الوكيل الاخباري- وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات ضد روسيا الاتحادية حتى 24 فبراير 2024.

وجاء في الوثيقة التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أنه "بناء على مراجعة القرار ... ومع مراعاة الإجراءات غير القانونية المستمرة التي تتخذها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا، تقرر تمديد الإجراءات التقييدية حتى 24 فبراير 2024".

ومنذ نهاية فبراير من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية.

وأعلن الاتحادالأوروبي منذ فبراير العام الماضي جملة من العقوبات ضد 1386 فردا و171 مؤسسة ومنظمة روسية.

وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا تأتي في إطار  استراتيجية طويلة المدى للغرب، وحذر من أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

وأكد بوتين على أن العقوبات ضد روسيا لن تعيق تطورها ونموها، وأن روسيا تعمل على حل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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