فوتشيتش: صربيا في مركز التوتر بين الغرب وروسيا

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن صربيا التي تتمسك بسياسة مستقلة وترفض دعم العقوبات ضد روسيا، تجد نفسها في مركز التوتر بين الغرب وروسيا، مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا.



وقال فوتشيتش: "يدركون في الغرب أنهم إذا لم يتمكنوا من هزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل كامل في الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة، سوف تجرى الانتخابات في بولندا في سبتمبر، وتبدأ الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة في نهاية العام تقريبا، وتجري روسيا انتخابات في ربيع عام 2024 ولا يريدون السماح لبوتين بالفوز، وهناك انتخابات بريطانية قادمة العام المقبل".



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