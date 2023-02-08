الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

التنمية الاجتماعية: إخلاء 73 أسرة لأماكن آمنة خلال المنخفض الجوي

أردوغان يمنح كل عائلة متضررة من الزلزال مبلغا ماليا: لن تباتوا في العراء بل في الفنادق!

4060 ميجاواط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة تحت القبة الأحد المقبل

بلدية بيرين تتعامل مع انهيارات صخرية وإغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج

الأول في سنوات.. المركزي الإماراتي يمنح رخصة مصرفية لبنك روسي

فتح الطرق في مناطق بلدية الكرك الكبرى

الفحيص: تحذيرات من الجليد والانزلاقات على طريق البكالوريا

بلدية بصيرا: فتح الطرق الرئيسية بمنطقتي بصيرا وغرندل في الطفيلة

نقيب الالبسة: توقف تصدير الملابس التركية للأردن و 23% منها مصدرها غازي عنتاب و كهرمان

الأربعاء، 08-02-2023 11:59 ص

الصين تطالب واشنطن بفتح الباب إلى سوريا المحاصرة

63e362ea423604398e3cd051


الوكيل الإخباري- طالبت الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الأمريكية أحادية الجانب عن سوريا فورا، وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادتها الصحفية اليوم الأربعاء، حيث قالت: "في مواجهة هذه الكارثة الكبرى، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى عن هواجسها الجيوسياسية، وأن ترفع فورا العقوبات أحادية الجانب عن سوريا، وتفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية"، وأضافت أن الجيش الأمريكي لا يزال يحتل اليوم المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في سوريا، ويحصل على النفط السوري لنفسه، ويهرب مخزون الغذاء السوري، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وكان رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي قد طالب، خلال مؤتمر صحفي يوم أمس المجتمع الأوروبي برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63e3870a4c59b732920f9f2c

أردوغان يمنح كل عائلة متضررة من الزلزال مبلغا ماليا: لن تباتوا في العراء بل في الفنادق!

63e3599c4236041d546d6673

سياسي روسي يوضح المخطط الأمريكي بعد مغادرتها لأفغانستان

image (33)

الرئيس الأوكراني يزور المملكة المتحدة اليوم الأربعاء

63e34c044c59b75c806d1830

علماء الزلازل الروس يتوقعون استمرار الهزات الأرضية في تركيا

image (32)

هليكوبتر وطائرة أخرى تكافحان حريقاً اندلع مجدداً في ميناء اسكندرون التركي

18a39e6a-elaosboa18309-770x513-1

زلزال بقوة 4 درجات يضرب ساحل ولاية هطاي التركية

أخبار متعلقة
image - 2023-01-29T164254.558

الصين تستأنف إصدار التأشيرات للزائرين اليابانيين

image - 2023-01-28T104840.703

رغم الانتقادات.. ماكرون يؤكد مواصلته الحديث مع روسيا

k3CruRwTRNIPpWcDITNfSuF4Y8JnsAe5IZ0TsWH7

جنرال أمريكي: سنخوض حرباً مع الصين عام 2025

image - 2023-01-26T165820.871

سنغافورة تسجل مستويات قياسية من هطول الأمطار

415556-848095533

واشنطن تسجن مهندساً صينياً في قضية تجسس

image - 2023-01-25T120831.405

الفلبين: مقتل شخصين في تحطم طائرة وفقدان أخرى تقل 6 أشخاص