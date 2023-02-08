الصين تطالب واشنطن بفتح الباب إلى سوريا المحاصرة

الوكيل الإخباري- طالبت الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الأمريكية أحادية الجانب عن سوريا فورا، وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية.

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جاء ذلك على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادتها الصحفية اليوم الأربعاء، حيث قالت: "في مواجهة هذه الكارثة الكبرى، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى عن هواجسها الجيوسياسية، وأن ترفع فورا العقوبات أحادية الجانب عن سوريا، وتفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية"، وأضافت أن الجيش الأمريكي لا يزال يحتل اليوم المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في سوريا، ويحصل على النفط السوري لنفسه، ويهرب مخزون الغذاء السوري، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.



وكان رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي قد طالب، خلال مؤتمر صحفي يوم أمس المجتمع الأوروبي برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.