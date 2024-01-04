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الخميس، 04-01-2024 10:41 ص

الاحتلال: هجمات الحوثيين على السفن تهدد العالم

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الوكيل الاخباري - حذر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان من أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر هي مقدمة لمستقبل مظلم للعالم "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم".

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وقال إردان أمام مجلس الأمن الدولي إن "هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر هي مقدمة للمستقبل المظلم المتوقع للمنطقة والعالم بأسره إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة ضدهم بشكل عاجل".


ورأى أن الهجمات الحوثية على السفن "ليست مشكلة إسرائيلية، ولا حتى مشكلة شرق أوسطية، بل هي تهديد للعالم أجمع، والإغلاق الكامل لمضيق باب المندب سيكلف الاقتصاد العالمي 6 مليارات دولار يوميا".


 




 

 


 

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