الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 06-03-2024 07:05 ص

البحرية البريطانية: البحرية اليمنية تأمر سفينة بتغيير مسارها بالبحر الأحمر

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت بلاغاً عن اعتراض سفينة تجارية عبر أجهزة اتصالات لاسلكية عالية التردد من قبل جهة تصف نفسها بأنها البحرية اليمنية وتأمرها بتغيير مسارها في البحر الأحمر.

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وأضافت الهيئة في بيان أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

وأعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" أمس الثلاثاء، عن تنفيذ  عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ بحرية وطائرات مسيرة.


 




 

 


 

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