السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

كوريا الجنوبية تعلن عن تفعيل "آلية ثلاثية" مع أمريكا واليابان حول صواريخ بيونغ يانغ

إدخال شاب للعناية المركزة بعد ابتلاعه نحلة في إربد

خدمة الترخيص المتنقل في حديقة بلدية الأزرق الجديدة غدا

مقتل 5 أشخاص في قصف أوكراني لمقاطعة بيلغورود خلال الـ 24 ساعة الماضية

أكثر من 600 ألف زائر للبترا خلال 5 شهور

بلدية غرب إربد تشتري آليات بقيمة 500 ألف دينار

الدفاع المدني يحذر المواطنين من حوادث غرق الأطفال

لافروف: الغرب ينوي بث الخلاف بين موسكو ومينسك

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

عقل: أوبك+ قد تخفض انتاج النفط اجبارياً وهو ما سينعكس على الأسعار محلياً

السبت، 03-06-2023 04:30 م

البحريتان الأميركية والكندية تجريان مهمة مشتركة نادرة عبر مضيق تايوان

197596


الوكيل الإخباري- أعلنت البحرية الأميركية أن سفينة حربية أميركية وأخرى كندية أبحرتا عبر مضيق تايوان اليوم (السبت)، في مهمة مشتركة نادرة في الممر المائي المهم وسط تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن بشأن تايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.

وقال الأسطول السابع للبحرية الأميركية إن المدمرة «يو إس إس تشونغ هون» التي تحمل الصواريخ الموجهة، والسفينة الحربية «إتش إم سي إس مونتريال» الكندية، أجريتا «عبوراً روتينياً» للمضيق «عبر المياه التي تطبق فيها حرية الملاحة في أعالي البحار والتحليق في أجوائها وفقاً للقانون الدولي».

وأضاف في بيان: «العبور الثنائي لـ(تشونغ هون) و(مونتريال) عبر مضيق تايوان يثبت التزام الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا إزاء الحرية والانفتاح لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ومع عبور سفن حربية أميركية في المضيق بواقع مرة شهرياً تقريباً، فمن غير المعتاد أن تشترك في ذلك مع سفن لحلفاء آخرين للولايات المتحدة.

وجاءت المهمة في حين يشارك وزيرا الدفاع الأميركي والصيني في اجتماعات حوار «شانغري-لا»؛ أبرز قمة أمنية آسيوية، المنعقدة في سنغافورة.

وخلال القمة، انتقد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الصين لرفضها المشاركة في محادثات عسكرية، لتصل القوتان العظميان إلى طريق مسدود بشأن تايوان والنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

ولم يرد الجيش الصيني بعد فيما يتعلق بعبور السفينتين في مضيق تايوان، لكنه يدين بشكل روتيني عمليات العبور باعتبارها محاولات أميركية لإثارة التوترات.

وكانت آخر مهمة أميركية - كندية من هذا النوع في المضيق تم الكشف عنها قد حدثت في سبتمبر (أيلول).

وتكثف الصين ضغوطها العسكرية والسياسية في محاولة لإجبار تايوان على قبول مطالبات بكين بالسيادة التي ترفضها حكومة تايبيه بشدة.

اضافة اعلان

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
647b06dc4c59b77669599463

كوريا الجنوبية تعلن عن تفعيل "آلية ثلاثية" مع أمريكا واليابان حول صواريخ بيونغ يانغ

647b432d4236044a261eb6ab

برلماني أوكراني يكشف شرط بقاء أوكرانيا كدولة

647b38f44c59b716ae734141

لجنة الأمن القومي توجه دعوة لمجموعات برلمانية من مصر والأردن لزيارة إيران

647b32444c59b73039223fa4

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان التركي إيذانا ببدء ولايته الرئاسية الجديدة

647b34e0423604249b759938

الجيش المصري يعلن مقتل عنصر أمني مصري عند الحدود مع إسرائيل

647b30434236044a261eb6a4

وزارة الدفاع الأوكرانية ترفض خطة التسوية الإندونيسية

أخبار متعلقة
image (3)

الصين وسنغافورة تتفقان على إنشاء خط ساخن لتسهيل اتصالات دفاعية

1685426282993

البنتاغون: الصين ترفض دعوة لاجتماع بين وزيري دفاع البلدين

image (26)

سفير الصين الجديد في واشنطن يتولى مهام منصبه وسط خلافات بشأن التجارة والتكنولوجيا وتايوان

646cb122423604391004b3d5

رئيس الوزراء الروسي يلتقي شي جين بينغ في بكين

image (17)

ليز تراس تطالب الغرب بحزم أكبر حيال الصين بشأن تايوان

6461d0d742360402b12c591b

الصين تحكم على مواطن أمريكي بالسجن مدى الحياة