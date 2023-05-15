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الإثنين، 15-05-2023 10:26 ص

الصين تحكم على مواطن أمريكي بالسجن مدى الحياة

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الوكيل الإخباري - حكمت الصين اليوم الاثنين على مواطن أمريكي يبلغ من العمر 78 عاما بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس.

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وتم اعتقال جون شينغ-وان ليونغ، الذي يحمل إقامة دائمة في هونغ كونغ، في 15 أبريل 2021 في مدينة سوتشو جنوب شرقي البلاد، بحسب ما أعلنت المحكمة المتوسطة في المدينة في بيان مقتضب على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، لكنها لم تذكر تفاصيل التهم.


وأفاد البيان بأن المحكمة صادرت أيضا ممتلكات شخصية بقيمة 500 ألف يوان (71797 دولارا أمريكيا).


وفي مارس الماضي، احتجزت السلطات الصينية موظفا يابانيا في شركة Astellas Pharma في بكين للاشتباه في قيامه بالتجسس، وهو المواطن الياباني السابع عشر الذي تم احتجازه في الصين منذ صدور قانون مكافحة التجسس في عام 2014.


واحتجزت الصين كنديين اثنين، هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور، في أواخر عام 2018، بتهمة التجسس.


والشهر الماضي، أقرت الصين تعديلا واسع النطاق لقانونها الشامل بالفعل لمكافحة التجسس، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو.


ووسع التشريع الجديد تعريف التجسس من تغطية أسرار الدولة واستخباراتها إلى "وثائق أو بيانات أو مواد أو عناصر تتعلق بالأمن القومي والمصالح"، ليشمل الهجمات الإلكترونية ضد أجهزة الدولة أو البنية التحتية للمعلومات الحيوية.

 

RT

 




 

 


 

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