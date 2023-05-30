البنتاغون: الصين ترفض دعوة لاجتماع بين وزيري دفاع البلدين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن بكين رفضت تلبية دعوة وجّهتها لها لعقد لقاء في سنغافورة بين وزيري دفاع البلدين لويد أوستن ولي شانغفو.



وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الجنرال بات رايدر مساء أمس الاثنين، "ابلغت جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة برفضها دعوة وجّهناها لها مطلع أيار الحالي لعقد لقاء هذا الأسبوع في سنغافورة بين الوزير أوستن ووزير الدفاع الوطني الصيني لي شانغفو".



واعتبر رايدر أنّ "عدم رغبة جمهورية الصين الشعبية الانخراط في محادثات عسكرية هادفة أمر مقلق (لكنه) لن يضعف التزام (وزارة الدفاع) بالسعي لفتح خطوط التواصل مع جيش التحرير الشعبي".



الى ذلك وصف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع رفض تلبية الدعوة بأنه "الأحدث في سلسلة من الأعذار"، مشيرا الى أن الصين ومنذ العام 2021 "إما رفضت أو لم تردّ على أكثر من 12 طلباً لوزارة الدفاع من أجل تواصل بين القيادتين، كما رفضت طلبات عدّة من أجل حوارات دائمة على مستوى فرق العمل".



وكانت الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على وزير الدفاع الوطني الصيني لي شانغفو في العام 2018 بسبب شرائه أسلحة روسية، لكنّ البنتاغون يؤكّد أنّ هذا الأمر لا يحول دون تعاطي أوستن رسميا معه.

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