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الجمعة، 29-10-2021 10:50 م

البحرين تطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها

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الوكيل الإخباري- طلبت وزارة الخارجية البحرينية، يوم الجمعة، من السفير اللبناني في المنامة مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان إن قرارها يأتي "على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة".

وأوضحت الوزارة أن "هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة".

وأثارت تصريحات جورج قرداحي ردود فعل محلية وعربية، وأجمعت دول الخليج العربية على إدانة تصريح وزير الإعلام اللبناني، الذي اعتبر فيها أن "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس".

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وكانت السعودية، قد استدعت بوقت سابق من يوم الجمعة سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة سفير بيروت لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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