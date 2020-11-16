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الإثنين، 16-11-2020 01:21 م

من خلال المستشار الدبلوماسي لملك البحرين

البحرين تعزي بوفاة وزير الخارجية السوري

بخ
علم البحرين


الوكيل الإخباري - أعرب المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، وزير الخارجية البحريني السابق، خالد بن أحمد آل خليفة، عن تعازيه بوفاة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين.

وكتب الوزير السابق في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين: "رحم الله السيد وليد المعلم، الأخ الوفي والدبلوماسي القدير في الأوقات الصعبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وأعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين وفاة الوزير وليد المعلم عن عمر يناهز 79 عاما.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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