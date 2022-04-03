البرازيل .. أمطار غزيرة تودي بحياة 8 أطفال -فيديو

الوكيل الإخباري-تسببت أمطار غزيرة بحدوث فيضانات وانزلاقات أرضية في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، وأسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم 8 أطفال، وفقدان 5 آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات، السبت.

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وقال مسؤولون إن العواصف ضربت مساحات شاسعة من الساحل الأطلسي للولاية الجنوبية الشرقية، وتسببت بانزلاقات أرضية عدة أحدها في مدينة باراتي السياحية، ما أسفر عن مقتل امرأة و6 من أطفالها.



وقال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو على "فيسبوك"، إن الحكومة الفدرالية أرسلت طائرات عسكرية للمساعدة في عمليات الإنقاذ في الولاية، التي يبلغ عدد سكانها 17,5 مليون شخص.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ، على تويتر ، فيديوهات ترصد هذه الفيضانات





روسيا اليوم

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