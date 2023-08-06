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الأحد، 06-08-2023 12:29 ص

البرازيل: يستحيل إجراء مفاوضات حقيقية بشأن أوكرانيا في غياب روسيا

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الوكيل الاخباري- قال الممثل الخاص لرئيس البرازيل للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، إن إجراء مفاوضات حقيقية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، مستحيل بدون مشاركة روسيا.

وقال أموريم، متحدثا عبر تقنية التحاضر المرئي أمام الاجتماع الدولي المنعقد في السعودية: "كما ذكرنا مرارا من قبل، إن أي مفاوضات حقيقية يجب أن تشمل جميع الأطراف. إذا كنا نريد السلام حقا، يجب أن نشرك موسكو بطريقة ما في هذه العملية".

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وأشار وزير الخارجية والدفاع السابق إلى أن البرازيل تعتبر مبادرات السلام الصينية والإفريقية الخاصة بأوكرانيا مهمة، كما أنها تقيّم بشكل إيجابي تنامي عدد الدول المستعدة للعمل كوسطاء بين كييف وموسكو.


وجدد المتحدث تأكيد موقف البرازيل بأن المخاوف الأمنية الروسية مبررة في السياق التاريخي، كما قال إن "إقامة سلام دائم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المشروعة لجميع الأطراف في مجال الأمن في إطار القانون الدولي".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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