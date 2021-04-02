البرلمان العربي يؤكد اهتمامه بتعزيز البحث العلمي وتوظيفه بمختلف المجالات

الوكيل الاخباري - أكد البرلمان العربي اهتمامه بتعزيز البحث العلمي وتوظيفه بمختلف المجالات، مع مراعاة خصوصية وأخلاقيات كل مجتمع، وعلى نحو يسمح بالتوظيف الآمن له والاستثمار الجيد فيه.

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جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان العربي في أعمال المنتدى العلمي الذي عقد افتراضياً عبر تقنية "زووم" بعنوان "أخلاقيات البحث العلمي" وذلك تلبية للدعوة الواردة من الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية.



وناقش المنتدى العديد من المحاور منها، الشروط الأخلاقية والمبادئ الموجهة للبحث العلمي، كما استعرض المفاهيم الدينية والثقافية حول أخلاقيات البحث العلمي والتحديات التي تواجهها في سن القوانين والتشريع، وإبراز دور أخلاقيات البحث العلمي في تجويد مخرجات الأبحاث العلمية،إلى جانب مناقشة سبل مواجهة تفشي الفيروسات.



--(بترا)