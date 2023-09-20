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الأربعاء، 20-09-2023 04:02 م

البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على جنين وغزة

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الوكيل الإخباري - دان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وغزة الذي وقع أمس الثلاثاء، وأدى إلى استشهاد 6 مواطنين وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة، ووصفه بـ "الإرهاب الممنهج".

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وأكد البرلمان في بيان اليوم الأربعاء، أن عدوان القوة القائمة بالاحتلال والمستمر على المدن الفلسطينية، هو "إرهاب ممنهج"، ويؤدي إلى المزيد من العنف والتصعيد بالمنطقة الذي لن يستطيع أحد تحمل عواقب، محملاً الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن عدوان وجرائم جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.


وندد بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والذي يشجع سلطة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والعنف والقتل.


ودعا البرلمان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان للخروج عن صمتهم والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين ومدنهم وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.


بترا

 




 

 


 

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